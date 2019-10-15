參與進博會 新加坡企業增到84家

2019-10-15 00:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據新加坡工商聯合總會披露，84家新加坡企業將集體「組團」亮相第二屆中國國際進口博覽會。這些企業除了將重點瞄準中國大陸市場尋找機遇，同時也將積極尋找合適的中國大陸夥伴，共同開拓東南亞乃至全球市場。

新華社報導，新加坡工商聯合總會在上海介紹，新加坡參展企業將以「組團」的形式亮相服務貿易、食品及農產品、科技生活展區，總面積達1600平方公尺，較去年增長12%。參展的新加坡企業來自物流、交通、金融、教育、健康、食品和科技等多個行業，將帶來鹹蛋黃魚皮、娘惹食品等具有當地特色的「網紅」產品。

「首屆進博會期間，新加坡企業參展意願強烈、收益效果可觀。僅在商業對接活動上，新中雙方企業共簽訂15項合作諒解備忘錄，總值超1.52億新元。今年，更多的新加坡企業將赴中國展示他們的創新產品和服務，尋求擴大其在中國乃至全球的合作網絡。」新加坡工商聯合總會主席張松聲說。

「我們十分期待能夠借助第二屆進博會的平台擴大品牌影響力，開拓中國一二線城市以外的市場空間。」參展商傲勝國際私人有限公司首席副總裁王明芝說。

「對全球食品生產商而言，中國市場廣闊且潛力巨大。我們希望可以憑藉在進博會的亮相，樹立品牌知名度，鞏固我們現有的分銷商網絡，並在之前未曾觸及的地區獲得新的經銷夥伴。」首次參展的中華食品廠有限公司董事總經理許乃洪說。

大華銀行（中國）行長兼首席執行官符懋讚說：「今年是大華銀行第二次參加進博會，我們願借此重要平台與中國市場深化業務合作關係。今年，我們有意向更多的中國企業、機構和高淨值人群進一步展示大華銀行的一體化服務網絡和跨境金融解決方案，以及在金融科技生態系統方面的合作潛力。」