世界互聯網大會烏鎮舉行 今年四大新意

2019-10-15 00:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第六屆世界互聯網大會10月20日至22日將在浙江烏鎮舉行，今年將呈現新場館新體驗、新架構新空間、新變化新亮點以及新創意新品質等四大新意。 第六屆世界互聯網大會將在浙江省嘉興市烏鎮舉行。圖為烏鎮夜景。 （中新社） 分享 facebook

中新社報導，第六屆世界互聯網大會將呈現四大新意：其一，新場館帶來新體驗。今年，互聯網之光博覽會啟用新展館—互聯網之光博覽中心，新展館以黑白兩色為主基調，屋頂採用將近85萬片小青瓦，與烏鎮傳統水鄉建築風格遙相呼應。

從空中看，整個展館由五段連續的弧線組成，形似一隻昂首前行的春蠶。互聯網之光博覽中心一期項目建設總投資4.5億元人民幣，新增展館面積近2萬平方公尺。

其二，新架構拓展新空間。在往屆世界互聯網大會分論壇加領先科技成果發布和博覽會的「1+2」架構基礎上，本屆大會新增「直通烏鎮」全球互聯網大賽，形成「1+3」新架構。

大會除了開幕式、主論壇等議程外，聚焦「科學與技術」、「產業與經濟」、「人文與社會」、「合作與治理」4大板塊，共設置了20個分論壇。

作為本屆大會的新增板塊，「直通烏鎮」全球互聯網大賽吸引眾多互聯網創業項目參賽，項目涉及大數據、物聯網、人工智能等領域，呈現出涉獵領域廣、項目質量高的特點。經選拔，最終有34支隊伍將亮相10月19日的半決賽。總決賽將於22日舉行。

其三，新變化呈現新亮點。本屆互聯網之光博覽會將首次免費向公眾開放，開幕時間將提前2天且展期延長至5天，即10月18日至22日。博覽會還會更加注重體驗感，讓5G、AI、VR等最新科技走進生活。

值得一提的是，本屆大會推出「烏鎮咖薈」特色活動，或在農家茶社，或在搖櫓輕舟，為互聯網企業打造交流互動的平台。

其四，新創意提升新品質。在今年大會籌備工作中，環節設計上的新創意亦可看出辦會品質的提升。

據組委會介紹，住宿保障方面，烏鎮今年新增酒店一家，實現全部嘉賓入住烏鎮。網絡建設方面，烏鎮景區和鎮區已實現5G網絡全覆蓋，中國大陸首條縣級城市國際互聯網數據專用通道也在桐鄉正式建成開通。