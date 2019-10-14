18件訴訟案纏身 樂視網：估前三季虧448億元

2019-10-14 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸影音平台樂視網今（14）日發布財報顯示，預計前三季虧損人民幣101.9億元至102億元（約新台幣448億元），去年同期虧損人民幣14.89億元。其中，第3季預計虧損人民幣1.5億元左右，去年同期虧損3.86億元。

澎湃新聞報導，財報顯示，自2019年5月15日，公司發布「關於重大訴訟進展及重大風險提示的公告」，截至報告期末，公司違規對樂視體育擔保案已經有樂視體育18方投資人對公司提起仲裁，其中9起仲裁案已經出具仲裁結果，其他9起仲裁案仍在審理過程中。已經出具結果的9起仲裁均為公司敗訴，公司在充分評估未決仲裁結果，及未來潛在被訴的可能性後，基於審慎性考慮，計提樂視體育、樂視雲案件負債約人民幣98億多元。

此外，樂視網稱，受樂視非上市體系經營不善的延續影響，形成的大量關聯應收和預付款項，造成公司資金流極度緊張，致使公司對上游供應商形成大量欠款無法支付、合同違約引發大量訴訟等問題。同時，由於供應鏈暫停等問題，導致公司下游銷售大幅下滑，回款困難。