中美貿易協議初步達成 人民幣貶值壓力稍解

2019-10-14 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日發表人民幣市場周評指出，中美貿易協議初步達成，人民幣貶值壓力稍獲紓解。

中美貿易磋商達成第一階段協議，原定本周上調的關稅也暫緩實施；另一方面，英國與歐盟重啟談判，脫歐問題可望有解，在非美貨幣全面走強下，離岸在岸人民幣匯價近期可望持續攀高。

展望後市，初步協議雖已達成，但中美經貿關係複雜艱鉅，12月中旬的關稅加徵亦尚未確定延緩，在全面協議達成前風險仍在。總體而言，大陸總體經濟下行壓力未減，中長期人民幣匯率仍偏下降趨勢，後續將關注本周公布的大陸第三季國內生產毛額(GDP)，以及人民幣中間價定價變化。

美國9月生產者物價指數(PPI)表現不佳影響下，美元指數自高點迅速回落，加上後續聯準會表示將於10月中旬重啟購債計畫，美指下探近3周低點，疲弱的國際美元成為人民幣匯價的強力支撐。而十一長假過後，市場目光重新聚焦回中美第13輪貿易磋商，隨著會議利多消息不斷流出，投資人樂觀情緒高漲，人民幣匯率也一路攀升至近一個月高位。最終離岸人民幣兌美元(USDCNH)周線升值約251點，收在7.0868元，升值幅度0.35%；在岸人民幣兌美元(USDCNY)，周線升值約552點，收在7.0892元，升值幅度0.77%。

境內貨幣市場方面，連假結束後首周資金充裕，不僅未受人行逆回購未續作的影響，各主要期限的回購利率也持續走低，其中隔夜質押式回購利率更滑落至1.90%的水準。而在公開市場方面，人行稱整體銀行體系流動性總量處於較高水平，故先前為跨十一長假所開展的14天逆回購皆未續作，累計單周淨回籠3,200億元。

另外，本周尚有定向降準實施，但因總量不大，預估對資金面的影響有限，緊接面對稅期緊縮因子再度襲來，資金面寬鬆的態勢可望逐步收斂。至於境外市場，香港人民幣拆放利率(Hibor)大都維持在狹幅區間波動，多數期限呈現下滑，僅隔夜微幅上揚至2.28%，整體利率曲線走平。