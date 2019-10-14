電商平台得二選一 阿里公關：是最樸素的商業規則

2019-10-14 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸每年一度的電商大節「雙十一」臨近，各大商戶在電商平台都逃不開「二選一」的難題，針對該事，阿里市場公關委員會主席王帥在微博上回應表示，這本就是正常的市場行為，「也是最樸素的商業規則」。

香港經濟日報報導，他指出，不願意配合某些企業進行炒作，「腿好像總被蚊子咬」。

針對電商平台之間的競爭，在每年「雙十一」及「618」大型購物節上演的「二選一」現象是不可避免，代表商家只可以選擇在其中一個平台進行銷售。

大陸零食品牌三隻松鼠就在十一期間被牽涉其中，被逼發布聲明表示未在拼多多開設官方旗艦店，且從未授權經銷商及店鋪在拼多多進行販售，當前拼多多平台上的商品來源通路不明，且無法提供售後服務，強烈建議消費者透過官方通路（也就是「淘寶或天貓」）進行購買。

而拼多多方面則回應，今年「雙（二）十（選）一」比去年提前，暗指阿里挑起的「二選一」。

早在今年1月1日開始實施「電子商務法」，明確規定電子商務平台經營者不得利用服務協議、交易規則以及技術等手段，對平台內經營者在平台的交易、交易價格以及與其他經營者的交易實行不合理限制或者附加不合理條件。