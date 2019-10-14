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在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在岸人民幣兌美元即期14日早盤一度暴漲逾500點升破7.05元關口，創8月19日以來新高，離岸人民幣即期也升破7.06元至近一個月新高，中間價則微升2點。

截至中午12時50分，在岸人民幣漲349點，報7.0543點。

交易員認為，中美達成第一階段貿易協議超出市場預期，明顯提振市場樂觀情緒，但市場情緒宣洩之後，預計很快回歸理性，估計在正式協議簽署前，人民幣續升空間空間較為有限。

路透報導，他們並表示，根據近期公布的談判相關情況來看，沒有特別實質性的利多，只是貿易戰沒有進一步升級，相關的書面協議尚在擬定過程中，仍存在一定變數，因此人民幣尚未擺脫貶值預期，短期內或維持在7.0元下方偏震盪走勢，市場將關注接下來中間價的表現，最新公布的大陸進出口貿易數據表現不佳，不過目前市場聚焦點不在這，市場影響有限。

一名中資銀行交易員表示，目前市場價已經高於中間價，中間價調整的時機已經成熟，之後市場會根據中間價的指引反應。

美國總統川普11日表示，美國和中國大陸已達成第一階段實質性貿易協定，在智慧財產權、金融服務和大宗農產品採購等領域達成一致；雙方非常接近結束貿易戰，需要五周的時間來將達成的一致的內容形成文字。

一名外資銀行交易員指出，中美兩國達成第一階段協議，市場情緒大幅好轉，人民幣有一定升值動力，過人民幣要走出升值趨勢還是比較難。

該交易員並指出，根據近期公布的談判相關情況來看，沒有特別實質性的利好，只是貿易戰沒有進一步升級，相關的書面協議尚在擬定過程中，仍存在一定變數。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為，談判在結構性問題和匯率方面所取得的進展並不令人意外，中方承諾不將人民幣貶值作為應對貿易摩擦的工具也是過去一年來的一貫立場，如果關稅不再進一步上調、經濟增長前景改善、政府更明確地承諾穩定人民幣匯率，預計未來15個月人民幣兌美元匯率或站穩於7.1到7.2。

在岸人民幣兌美元即期14日走勢。圖/新浪財經
在岸人民幣兌美元即期14日走勢。圖/新浪財經
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