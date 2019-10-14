在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



在岸人民幣兌美元即期14日早盤一度暴漲逾500點升破7.05元關口，創8月19日以來新高，離岸人民幣即期也升破7.06元至近一個月新高，中間價則微升2點。

截至中午12時50分，在岸人民幣漲349點，報7.0543點。

交易員認為，中美達成第一階段貿易協議超出市場預期，明顯提振市場樂觀情緒，但市場情緒宣洩之後，預計很快回歸理性，估計在正式協議簽署前，人民幣續升空間空間較為有限。

路透報導，他們並表示，根據近期公布的談判相關情況來看，沒有特別實質性的利多，只是貿易戰沒有進一步升級，相關的書面協議尚在擬定過程中，仍存在一定變數，因此人民幣尚未擺脫貶值預期，短期內或維持在7.0元下方偏震盪走勢，市場將關注接下來中間價的表現，最新公布的大陸進出口貿易數據表現不佳，不過目前市場聚焦點不在這，市場影響有限。

一名中資銀行交易員表示，目前市場價已經高於中間價，中間價調整的時機已經成熟，之後市場會根據中間價的指引反應。

美國總統川普11日表示，美國和中國大陸已達成第一階段實質性貿易協定，在智慧財產權、金融服務和大宗農產品採購等領域達成一致；雙方非常接近結束貿易戰，需要五周的時間來將達成的一致的內容形成文字。

一名外資銀行交易員指出，中美兩國達成第一階段協議，市場情緒大幅好轉，人民幣有一定升值動力，過人民幣要走出升值趨勢還是比較難。

該交易員並指出，根據近期公布的談判相關情況來看，沒有特別實質性的利好，只是貿易戰沒有進一步升級，相關的書面協議尚在擬定過程中，仍存在一定變數。