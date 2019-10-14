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大陸9月進出口降幅超預期 出口降幅為七個月最大

2019-10-14 12:03聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受中美貿易戰與全球經濟放緩影響，大陸海關總署14日發布，以美元計價9月出口年減3.2%、進口年減8.5%；9月貿易順差為396.5億美元，

其中，9月出口降幅為今年2月以來最大。

大陸海關總署數據顯示，前三季以美元計價，出口年減0.1%，進口年減5.0%，貿易順差為2,984.3億美元。

路透報導，中海晟融經濟學家張一表示，首先應該客觀看待外貿數據，考慮到去年同期基數較高、外部經濟持續惡化導致外需萎縮以及內部經濟持續下等因素影響，無論進口還是出口疲軟都是預料之中的事。

其次，考慮到社融數據反彈、基數因素和貿易摩擦短期緩解以及人民幣貶值等因素，出口在10月弱反彈機率相當大，但很難對經濟有多大帶動作用，經濟站穩還有待政策發力。

最後，如果美國關稅短期內沒有取消，關稅影響會在明年進一步顯現，加上大環境影響，出口也難以好轉，多元化是難以彌補上述因素的影響。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，進口所表徵的內需還是更弱一些，對美出口下降被其他市場表現不錯所對沖，另外出口表現也顯然受益於人民幣貶值，貿易摩擦緩和有助於預期恢復，但未來全球經濟放緩成為新的更大負面因素。

上海證券首席宏觀分析師胡月曉指出，外貿發展還是保持了衰退式發展的特徵，進出口增長均下降，且進口下降更加迅速，從而保持了高順差態勢，這種狀況說明大陸經濟的外向特徵很顯著；中國製造能力很大部分為世界經濟服務。

胡月曉表示，由於大宗商品價格已處市場均衡狀態，全球經濟疲弱下價格低迷亦成常態，未來大陸的高貨物貿易順差態勢預計仍能維持，貿易順差的平穩亦奠定了國際收支平穩的基礎，從而為貨幣基礎平穩創造了條件；出於維持貨幣增長平穩的需要，大陸未來還是需要進一步的降准、降息。

上海洋山港貨櫃碼頭。圖/路透
上海洋山港貨櫃碼頭。圖/路透
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