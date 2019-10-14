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中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

大陸9月按美元計 出口降3.2%進口跌8.5%

2019-10-14 11:44聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到中美經貿摩擦影響，大陸海關總署公布，以美元計價，9月出口年減3.2%；進口年減8.5%，均遜於市場預期；貿易順差396.5億美元。

香港經濟日報報導，以美元計價，9月出口年減3.2%，略低於市場預期的下降3%，跌幅比上月下降1%有所擴大；進口年減8.5%，低於市場預期的按年下降5.2%%，上月為下降5.6%。

9月貿易順差為396.5億美元，擴大13.8%，高於市場估算的順差333億美元。

路透報導，以美元計價，前三季中美雙邊貿易總值4,026.6億美元，年減14.8%，其中大陸對美出口3,120億美元，年減10.7%，自美進口906.6億美元，年減26.4%。

大陸海關總署新聞發言人李魁文在國新辦舉行的前三季度進出口情況新聞發布會上表示，中美經貿摩擦對大陸外貿帶來一定壓力，儘管中美雙邊貿易有所下降，但今年前三季度大陸外貿整體進出口仍然保持增長，全球仍高度看好大陸市場的潛力。

他還表示，注意到近期中美兩國經貿團隊保持了密切溝通，剛剛結束的新一輪磋商也同意共同朝最終達成協議的方向努力，「我們相信，這對擴大中美貿易會是一個利多的影響，至於下一步走勢，海關總署正在會同有關主管部門密切觀察。」

李魁文指出，未來大陸外貿發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但大陸對外貿易發展韌性強，外貿結構優化、動力轉換加快的總趨勢沒有改變，全年外貿將繼續保持總體平穩、穩中提質的發展態勢。

大陸9月進出口遜預期。圖/路透
大陸9月進出口遜預期。圖/路透
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