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中美貿易緊張局勢緩和 人民幣在岸價漲逾200點

2019-10-14 10:46聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到中美貿易緊張局勢緩和影響，14日人民幣在岸價（CNY）漲逾200點，人民幣兌美元在岸價最新報7.0666，較上日（11日）下午收報7.1，升226點或0.32%。

離岸價（CNH）亦升破7.07，最新報7.0675。

人民幣兌美元中間價報7.0725，較上日中間價7.0727，上調2點子。

中美兩國達成首階段貿易協議，中方將於未來兩年，每年購入400億至500億美元的美國農產品，美國則暫緩原訂於周二（15日）提高2500億美元大陸貨品的關稅率，並考慮是否把大陸剔出滙率操縱國名單。

14日上午人民幣在岸走勢。圖/新浪財經
14日上午人民幣在岸走勢。圖/新浪財經
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