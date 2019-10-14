上證綜指重回3,000點 券商狂看多衝擊3,288點

2019-10-14 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受到中美達成首階段貿易協議激勵，A股三大股指14日開高，上證綜指在開盤17分鐘後重回3,000點；券商預測指數將衝擊年內高點3,288點。

截至14日上午9時57分，上證綜指漲幅1.14%，報3,007.68點。

新浪財經報導，在中信證券策略看來，A股9月的反覆源於市場對流動性和逆週期政策的分歧，這兩個預期已在修復中；而中美分歧也出現階段性好轉。

中信證券認為，A股依然處於今年第二輪上漲的通道中，流動性寬鬆的共識逐漸凝聚，而外部風險修復和內部政策決斷能有效穩定基本面預期，內外因素強化A股上行動能，催化月度級別反彈，打開年內最後一個做多窗口，指數有望衝擊年內高點3288點。

海通證券策略表示，借鑑歷史，上證綜指2733點附近是牛市第二波上漲起點，對應波浪理論的3浪，邏輯是企業盈利見底回升，經濟平盈利上。