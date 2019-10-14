中美貿談達局部協議 A股開高逼近3000點大關

2019-10-14 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受到中美達成首階段貿易協議激勵，A股三大股指開高，其中上證指數開高20點，逼近3000點大關。

上證指數開市報2993點，升20點或0.68%；現報2997點，升23點或0.8%。

深成指開市報9753點，升87點或0.9%；現報9766點，漲100點或1.04%。

滬深300指數開市報3944點，升33點或0.85%；現報3951點，漲39點或1.01%。

創業板指數開市報1678點，升11點或0.72%；現報1680點，升13點或0.83%。

各類股幾乎全線走高，半新股漲逾6%；金融股漲逾1%；房地產、煤炭、水泥、化工、電力、鋼鐵、有色金屬股靠穩；僅得石油、農林牧漁股偏軟。

新浪財經報導，中原證券認為，中美談判釋放積極信號，預計滬指短線再度挑戰3,000點整數關口的可能性較大，創業板市場短線繼續沖高的可能較大。

中信證券發文表示，中美第十三輪經貿談判取得實質性進展，暫緩10月15日的關稅上調，第一階段協定簽署在即，雙方在幾乎所有領域都取得一定成果，包括擴大農產品進口等。

未來重點關注第一階段協議簽署和未來第二、三階段的談判時間表，貿易摩擦再度邊際放緩不會改變國內經濟基本面走勢和宏觀政策的總體趨向以及未來的部署方向。

恒指開高212點或0.8%，報26,520；國指開高41點或0.4%，報10,494。

滙豐控股續受捧，開高1.5%報港幣59.85元；友邦彈升2%報港幣74.7元；美團點評上日顯著回吐後，今開低1.1%報港幣87.5元；魯大師14日上市第3日，開高2.5%報港幣8.1元。