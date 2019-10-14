人民幣中間價14日報7.0725 上調2點

2019-10-14 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國外匯交易中心發布，14日人民幣中間價報7.0725，上調2點；上一交易日中間價報7.0727。