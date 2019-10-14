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人民幣中間價14日報7.0725 上調2點

2019-10-14 09:31聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國外匯交易中心發布，14日人民幣中間價報7.0725，上調2點；上一交易日中間價報7.0727。

受到中美貿易磋商達成小規模協議預期提振市場情緒，在岸人民幣上一交易日（11日）收報7.1000兌1美元，較上一交易日升值246點，累計上周漲幅0.42%。

人民幣中間價14日報7.0725。圖/中國外匯交易中心
人民幣中間價14日報7.0725。圖/中國外匯交易中心
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