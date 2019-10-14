株台農業攜手 打造特色產業鏈

2019-10-14 01:57 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖南株洲報導



株洲市長陽衛國指出，希望株洲、台灣共創現代農業合作嶄新的局面。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 10月12日，來自台灣和株洲兩地的企業家共聚株洲，舉行「株台現代農業產業對接會」，共話兩地農業發展，共謀兩地農業合作。

株洲市長陽衛國指出，他多次到台灣，台灣的精緻農業發展的很好，而株洲物華天寶，發展機會良多，希望雙方共謀發展，共創株洲、台灣現代農業合作嶄新的局面。

這次對接會，是己亥年海峽兩岸炎帝神農文化經貿交流系列活動的重要活動之一。在對接會上，株洲副市長顧峰對株洲市的農業作了推介，推介重點是中華茶祖文化產業園、茶陵「茶鄉花海」生態健康產業園等5個產業園項目；蘆淞區苗妹子豆製品、炎陵縣黃桃產地集配中心建設等4個全產業鏈項目；醴陵市吉泰家禽良種產業園等3個獨具特色的種養殖業項目，以及株洲智慧農業生態產業雲電商平台項目。

株洲是中國農耕文化發源地之一，炎帝神農氏安寢在株洲的炎陵縣。神農氏親嘗百草，種植五穀，教化黎民，在株洲奠基了燦爛的農耕文明，株洲的水稻栽培歷史有5000多年。茶陵縣茶葉生產歷史悠久，是全大陸唯一用茶命名的縣。

株洲農業生產圍繞炎陵黃桃、茶陵紅茶、攸縣豆腐、醴陵茶油、淥口蔬菜等「一縣一特」產業、培育特色產業基地，推進農產品加工園建設，致力建設現代化農業特色產業集聚區和優質農副產品供應基地。

株洲有很多特色農產品，例如：炎陵黃桃，果肉鮮紅，甜度適中，香脆可口，栽種於海拔300到1200公尺的山區，是國家地理標誌商標保護產品。茶陵黃牛，茶陵有2000多年的黃牛養殖史，已成為大陸三大矮腳黃牛之一。酃縣白鵝與攸縣麻鴨，攸縣麻鴨至今已有1000多年的養殖史，與北京鴨、高郵鴨、臨武鴨並稱為中國四大名鴨。

醴陵玻璃椒，乾椒呈「牛角」形，椒深紅色，光滑透明如玻璃。白關絲瓜，烹飪後白嫩如玉，食之香甜，讓人回味悠長。