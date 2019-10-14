大陸蘋果產量 衝上全球5成

2019-10-14 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸農業農村部副部長余康震12日在第十二屆中國．陜西（洛川）國際蘋果博覽會上表示，經過多年發展，中國大陸已成為世界最大的蘋果生產國，蘋果種植面積和產量均占世界50%以上。

新華社報導，余康震說，多年來，中國積極推進特色農業產業發展，實施優勢特色農產品布局規畫，推動特色農產品優勢區創建，目前取得明顯成效。中國蘋果生產集中度逐年提高，陜西、山東等7省的蘋果種植面積、產量已占中國大陸的五分之四以上；此外，中國蘋果品種結構不斷優化，上市檔期更趨合理，優質果率大幅提升，市場競爭力日益增強，蘋果出口量位居世界前列，中國正從蘋果生產大國向蘋果產業強國邁進。

德國駐華使館農業食品參贊瑞納．克萊坡表示，中國每年有大量蘋果和濃縮蘋果汁出口。在蘋果產業方面，德國和中國在世界上都更具競爭力，中德雙方在蘋果質量、加工、貿易等方面有著廣闊的合作前景。

陜西省副省長魏增軍說，黃土高原是世界公認的蘋果最宜生產區，是世界蘋果的最大產區之一，也是中國著力發展的蘋果產業優勢區。2018年，陜西蘋果種植面積達896.35萬畝，產量1008.69萬噸，中國每四個蘋果、世界每七個蘋果中就有一個產自陜西。蘋果產業已成為陜西促進產業振興的重要基礎，也是陜西農業開展對外貿易、擴大國際影響的靚麗名片。