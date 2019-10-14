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買氣放緩 上海寫字樓空置率上升

2019-10-14 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

世邦魏理仕（CBRE）近日發布「2019年第三季度上海房地產市場回顧與展望」，報告顯示，在寫字樓供應持續增量的背景下，上海市寫字樓整體空置率持續上升，但金融業與製造行業寫字樓需求穩健。

中新社報導，根據報告，第三季度，上海寫字樓市場新增供應32.6萬平方公尺，受到供應持續入市的影響，新交付項目預租表現低於預期，受經濟增速回落與實體經濟多個行業波動的影響，企業謹慎擴張、租賃需求走弱。成交方面，金融業（24%）、消費品製造業（12%）、專業服務（11%）以及TMT（科技、媒體及通信）行業（10%）為主力需求產業。

報告顯示，上海的商務園區寫字樓需求受到科技產業擴張和新產業基地啟動等利好推動，整體空置率下降，租金微漲；在零售物業市場上，消費升級和零售創新打造零售業穩健格局，新興商圈配套日益成熟；在物流倉儲市場，空置率下降，第三方物流依舊是主力需求來源，租金環比持平。

整體而言，報告顯示，第三季度，上海共錄得16筆交易，成交總金額達142.3億元人民幣；前三季度上海累計錄得44筆大宗交易，成交總金額達684.6億元人民幣，同比增長29.5%。世邦魏理仕方面稱，從近四個季度的上海相關成交量觀察，買家決策趨於謹慎，成交的決策速度在放緩。

上海實體經濟人民幣

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