天津直博會 簽訂和意向售機141架

2019-10-14 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第五屆中國天津國際直升機博覽會期間，大陸國產直升機綜合救援演練。 新華社 分享 facebook 第五屆中國天津國際直升機博覽會13日在天津空港經濟區落幕，此次天津直博會參展國家和地區近20個，參展參演直升機達53架，現場簽訂和意向銷售直升機141架，銷售額超百億元人民幣，共吸引來自世界各地6萬人次到場觀展。

中新社報導，天津直博會是中國大陸唯一的國家級國際直升機專業展會，並已成為全球第二大直升機專業展覽，對推動國際直升機產業合作與發展，促進中國直升機產業科技進步和核心競爭能力提升，促進天津航空產業發展具有重要作用。

第五屆天津直博會由天津市政府、中國航空工業集團有限公司和解放軍陸軍共同主辦，天津市濱海新區政府協辦。本屆直博會以「新時代、新動力、新發展」為主題，以「一會一展一演一貿」為主要形式，會期四天，後兩日向公眾開放。

作為業界重要展會之一，天津直博會吸引眾多企業爭相參展。本屆天津直博會的參展企業數量達400餘家，主要包括空客、俄直、貝爾、西柯斯基、萊昂納多、航空工業等全球六大直升機主機生產企業，以及法國賽峰、加拿大普惠、美國柯林斯宇航、法國泰雷茲等全球知名發動機和配套企業。

為增強直博會的互動性和體驗性，本屆直博會融入了人工智能、虛擬現實等最新科技元素，加強人機交互比重，設立實景沉浸式體驗區、「戰勇」飛行體能測試區、直升機機甲展示區等互動區域。