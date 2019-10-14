桂林推50條惠及台胞措施

2019-10-14 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西桂林市台辦12日提供的信息顯示，該市近日推出「桂林市貫徹落實『31條惠及台胞措施』、『廣西80條惠及台胞措施』的實施辦法」，共3個部分50條。

中新社報導，該實施辦法針對桂林國際旅遊勝地、桂林可持續發展議程創新示範區，國家健康旅遊示範基地等國家戰略建設，工業振興、鄉村振興戰略，在體制機制改革、改善營商環境等方面提出符合桂林實際的惠及台胞具體措施，有效推動惠及台胞政策的落實。

報導稱，實施辦法第1條明確指出，支持台資企業參與桂林國際旅遊勝地、國家可持續發展議程創新示範區、國家健康旅遊示範基地國家戰略建設。鼓勵台企發展文旅、康養產業，享受桂林當地企業同等優惠政策，對符合相關政策的，優先保障用地。

實施辦法加大了對台胞台資企業的政策支持力度。如在支持台資企業參與投資桂林市養生養老健康產業方面，明確對列入統籌推進重大項目的優先保障建設用地，投資額在5000萬元（人民幣，下同）以上的項目，優先列入土地利用年度計畫，統籌安排用地指標。在桂林投資的台資養生養老健康產業項目，除法律法規以及國家和自治區另有規定外，自治區審批管理的行政事業性收費項目中屬於桂林市收入的收費，按有關規定實行減免。

桂林市目前常住台胞5000多人，批准成立的台資企業400多家，投資5000萬元以上的重點骨幹企業19家，超億元企業6家。台商投資行業涉及旅遊、商貿、物流、農業等十多個行業，年提供就業崗位8000多個。尤其在桂林4A、3A級景區中，台資企業比例相當高。

為落實「惠及台胞31條措施」，桂林航空有限公司在符合國家民航局的規定下，引進台籍飛行員8名；桂林的高校也積極引進台籍高層次人才，僅廣西師範大學目前就有8名台籍教師。該校台籍教師王孟筠被廣西師範大學錄用為政治與公共管理學院的正式編制教師，這是台灣人到廣西就業納入事業編制的首例。