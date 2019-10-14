6航空項目 落戶天津港保稅區

2019-10-14 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在天津舉行的第五屆中國天津國際直升機博覽會上，包括空客A320機身系統總裝項目、AV500型無人直升機銷售項目等在內的6個航空項目集中舉行簽約儀式，落戶博覽會舉辦地天津港保稅區。

新華社報導，航空產業是天津濱海新區旗下天津港保稅區的支柱產業。如今，該區已形成航空製造、航空維修、航空物流、航空服務四個領域產業鏈，先後吸引60多個航空項目落戶，成為中國大陸重要的航空產業基地。

據天津港保稅區相關負責人透露，此次簽約的空客A320機身系統總裝項目，今後將為西飛天津公司開展空客A320NEO飛機機身11-14段和機身15-19段的系統安裝工作進行配套，同時也為天津空客總裝廠進行配套服務。

AV500是中國航空工業集團公司推出的一款輕型無人直升機。武漢航空工業無人機服務公司將向航空工業直升機所採購10架AV500型無人直升機，從事環境監測、搜索救援、農林防護、管道巡線、地質勘查等業務。

天津港保稅區相關負責人認為，本次簽約項目涉及大飛機轉包生產、通用航空運營、航空金融、航空維修等諸多領域，將進一步加速天津港保稅區航空產業項目聚集，豐富航空產業業態，提升航空產業層級。