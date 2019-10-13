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澳門金管局：在澳門建立證券市場仍處於研究階段

2019-10-13 16:20聯合報 記者羅印冲／即時報導

澳門金管局表示，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」，澳門金融管理局已委託國際顧問公司對此開展可行性研究。目前，相關研究工作正有序進行。

據澎湃新聞報導，澳門金管局指出，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門要在此領域有所突破，達致錯位發展，必須充分了解自身的優勢。因此，該可行性研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據「國家對大灣區的戰略部署」作整體性的考慮。

澳門金管局。取自澳亞網
澳門金管局。取自澳亞網
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澳門人民幣金融中心
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