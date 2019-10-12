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天貓超市加碼新零售 半年內百城建20公里生活圈

2019-10-12 16:26聯合報 記者林宸誼╱即時報導

雙十一前夕，天貓超市宣佈戰略升級，阿里巴巴副總裁、天貓超市總裁李永和表示，將與生態合作夥伴共建線下履約網店，明年3月在全大陸100城建立20公里立體生活圈。

時代財經報導，今年4月，透過近端履約中心模式，天貓超市已經將原有的生鮮業務升級至「1小時達」，在該履約中心5公里範圍內的消費者，可以享受以生鮮為主的日用品1小時到家服務。

天貓超市9月則是在蘇州，將履約網點服務半徑擴至20公里，跑通「半日達」到家模式，消費者處於履約網點5至20公里範圍時，打開淘寶或天貓APP進入天貓超市，便能享受生鮮與日用商品一日三送服務。

李永和解釋，天貓超市新零售模式背後最重要的支撐「近端履約中心」，是一個實體化的零售場，兼具庫存能力，同時也是配送的起點，「阿裡體系之外的商超、零售商也可以加入，它是開放的，當然也是有條件的。」

李永和指出，「近端履約中心」的出發點是以消費者需求為焦點，成本和毛利是考慮的因素，但關鍵還是要提供穩定的、可持續且可以規模化的履約服務。

2018年末阿里巴巴集團進行過一輪新的組織架構升級，其中一個重要的方面就是天貓超市事業群的整合，這其中既包括原有的天貓超市和淘鮮達業務，同時也與阿里生態內的大賣場、超市等協作，包括大潤發、歐尚超市、三江購物等等，推進商超業態的線上線下一體化。

而此次天貓超市提出半年內，在全大陸100座城市的主城區打造20公里生活圈，也代表天貓超市事業群的新零售正在不斷加碼。

互聯網評論家丁道師認為，天貓超市此次升級，20公里的配送半徑對於整個行業來說算是比較大的，時效性也有了提高，「幾乎所有的新零售玩家都在提供極速送達服務，而且從目前的情況來看，天貓超市的20公里生活圈還只是最發達的一些城市，全面覆蓋需要時間。」

丁道師指出，無論是諸如美團等本地生活平台，還是像蘇寧、京東，包括一些傳統的商超，都在透過互聯網通路走向線上，天貓超市將面臨著不小的競爭壓力。

阿里巴巴副總裁、天貓超市總裁李永和。圖/時代財經
阿里巴巴副總裁、天貓超市總裁李永和。圖/時代財經
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