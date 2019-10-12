布局大陸貨運市場 京東物流上線「京驛貨車」

2019-10-12 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



看好大陸的貨運物流市場數兆元的商機，京東物流日前上線一款名為「京驛貨車」的APP，京東物流方面證實，該APP是京東物流旗下的一款貨運交易類APP，主要服務於京東物流的快遞和快運業務。

每日經濟新聞報導，透過平台模式進行車貨匹配，京驛貨車儼然是要打造一款「貨運版滴滴」，但先前像是滿幫集團、貨拉拉等都已透過平台模式率先發跡，並逐漸建立起產業生態，甚至開始籌備上市。

貫鑠企業CEO、快遞專家趙小敏表示，境內貨運市場巨大，儘管近年來行業內湧現出不少優秀的車貨匹配平台，但就整個行業而言仍存在效率提升、成本降低的空間。

趙小敏認為，對於京東物流來說，透過多元化模式涉足產業上下游本在情理之中，但能否做大、做好，關鍵還要看平台對上游企業、廠家資源以及下游司機、貨車的整合能力。

京東物流方面表示，京驛貨車APP於今年9月上線，目前仍在推廣應用階段，貨車車主可透過手機應用市場或掃描二維碼進行下載安裝京驛貨車APP，完成註冊後可以線上接取訂單，線上議價並獲取相應報酬。

登陸京驛貨車注意到，該平台採用招投標的方式公告貨源資訊，貨源資訊中對貨車規格、經停網站、起始位置予以描述，貨車車主在完成註冊後可參與報價。

從使用者使用情況來看，以10月10日11點55分登陸京驛貨車APP為例，該平台顯示的招投標欄目中共有21個貨源資訊，既包括城際配送也有同城配送，但經過不到10分鐘的時間，招投標欄目中的貨源資訊便僅剩下2個。