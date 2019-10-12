9月大陸手機整體出貨量年減7.1% 新機上市明顯下降

2019-10-12 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



中國信通院今（12）日發布9月大陸國內手機市場分析報告，報告顯示，9月大陸國內手機市場總體出貨量3,623.6萬支，年減7.1%。

其中，2G手機145.4萬支、4G手機3,428.6萬支、5G手機49.7萬支。

值得注意的是，9月大陸國內上市新機型90款，比去年同期下降1.1%，其中2G手機22款、4G手機59款、5G手機9款。5G手機占同期上市新機型比達10%。這與9月幾大國內手機廠商集中推出5G新款有關。

如果把數據拉到全年，上市新機型的數量比去年同期下降明顯。今年1至9月，大陸國內手機上市新機型433款，年減31.8%，5G手機僅有18款。這意味現在整個手機製造行業的創新在萎縮，各大手機廠商在傳統新機型的研發上，保持謹慎投資的態度，但對5G手機的研發投入還是比較熱衷。

在品牌方面，9月雖然iPhone、三星等外國品牌都推出強勢新款，但從總體數據來看，9月大陸國產品牌手機出貨量達3,060.9萬支，仍然占同期手機出貨量的84.5%。

Android手機仍然在整體智慧手機中占突出地位，整個9月，智慧手機出貨量3,468.3萬支，其中僅Android手機占比就達85.1%。

在智慧手機上市新機方面，9月智慧手機上市新機型68款，比去年同期下降4.2%，其中支援Android作業系統的手機65款。

從9月整體數據來看，雖然各品牌5G新款的推出讓手機市場顯得熱鬧，但手機出貨量的整體下降趨勢仍然沒有減緩，甚至還有加大。