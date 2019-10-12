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李嘉誠持續出脫大陸資產 融創孫宏斌接手

2019-10-12 10:46聯合報 記者李仲維/即時報導

今年5月，90歲高齡的李嘉誠宣布退隱，長子李澤钜正式站上李氏集團舞台核心。在此同時，李嘉誠騰挪大陸資產的腳步仍在持續。

第一財經報導，近日有消息稱，李氏家族旗下長江實業以超過人民幣40億元的代價，向融創中國出讓大連西崗山黑嘴子項目。目前，融創中國正就此項目申請銀團貸款。

長江實業對此表示，大連西崗山黑嘴子項目約於半年前達成協議出售，四個多月前簽約；融創方面則表示，收購價格是雙方友好商談的結果，符合市場行情，將為公司帶來滿意的盈利空間。

過去數十年來，地產業務是李嘉誠在大陸獲取財富積累的主要來源之一。自2013年起，李嘉誠開始騰挪資產，五年間於大陸和香港出售物業逾千億元，並持續加碼歐洲市場。

在香港，以房地產起家的李嘉誠、郭得勝、李兆基、鄭裕彤四家地產商被譽為四大家族。經過幾十年發展，四大家族的資產觸角已延伸到基建、零售、電信、民生等多個領域。

對於一系列資產騰挪行為，李嘉誠曾表示，做生意有買有賣再正常不過，這些全是出於市場和經濟情況而做出的決定。面對從大陸撤資的質疑，李嘉誠說，這不過是又一場低買高賣而已。

李嘉誠曾說，地產雖然是大陸最好賺的生意，但未來不確定因素非常多，不管是市場還是政策，都可能讓房地產市場一落千丈。目前，李氏家族在大陸樓市中總體收縮戰略，努力去房地產化，並不斷支持集團在已開發國家的產業布局。

同時，長江實業近兩年在大陸已鮮少出手土地市場。業界認為，近年來港資企業較少拿地，單一地塊開發週期也偏長，已逐漸不適應快節奏的大陸市場。

而在大陸房地產市場廝殺多年的孫宏斌，最懂得何時抄入資產。今年前四個月，融創於市場低位補倉，所獲取核心城市及區域土地平均溢價率僅21%；5月市場高點後，融創控制拿地節奏，規避拿貴地風險，僅增持少量優質土地資源。

香港首富李嘉誠。法新社資料照片
香港首富李嘉誠。法新社資料照片
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李嘉誠房地產香港
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