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證監會取消證券期貨、基金管理公司外資股比限制時間

2019-10-11 18:24聯合報 記者李仲維／即時報導

大陸證監會發言人高莉今（11）日表示，自明年1月1日起，取消期貨公司外資股比限制，明年4月1日起取消基金管理公司外資股比限制，明年12月1日起，取消證券公司外資股比限制。

大陸國務院總理李克強7月在夏季達沃斯論壇就已透露，大陸將深化金融業和現代服務業開放，將於2020年實現取消對證券、基金管理、期貨與壽險公司等金融領域的外資股比限制。他還強調，在開放過程中，會保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，不會搞競爭性貶值。

證監會今天進一步明確證券、期貨、基金管理公司外資股比鬆綁的時間點。

根據最新版的2019年版「外商投資准入特別管理措施（負面清單）」，對上述金融領域外資股比限制不超過51%，官方原定2021年取消外資股比限制。

台灣統一證券與廈門金圓集團合資設立的金圓統一證券，有望拔得頭籌成為首家兩岸合資全牌照證券公司。

摩根大通旗下的摩根資管8月已成功競拍標到上投摩根基金2%股權，讓摩根資管最終持有上投摩根51%的股份，成為絕對控股股東，同時也成為大陸首家外資控股公募基金。

截至目前，大陸已有三家外資控股券商，分別是瑞銀證券、摩根大通證券(中國)、野村東方國際證券。摩根士丹利與日本大和證券已提出申請，正待證監會審批當中。

除了外資控股券商之外，今年以來，外資布局投顧市場也已開花結果。有美國共同基金之父之稱的路博邁、淡馬錫前資金管理部門富敦3月已獲得第一批投顧牌照。全球大型資管機構貝萊德6月也完成在大陸提供投資顧問服務的登記備案。

高莉表示，下一步，證監會將堅定落實大陸對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放的進程，繼續依法合規高效地做好合資證券公司、基金管理公司的設立或變更實際控制人的審核工作。

她並指出，有關主體可根據期貨交易管理條例、期貨公司監督管理辦法和外商投資期貨公司管理辦法等相關規定，向證監會提交行政許可申請。

今年7月，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室公布11條金融業對外開放措施，明確將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

大陸證監會明確取消期貨公司、基金管理公司和證券公司外資 股比限制的時點。圖：中新...
大陸證監會明確取消期貨公司、基金管理公司和證券公司外資 股比限制的時點。圖：中新社
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