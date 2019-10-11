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影／吉林上空疑似隕石墜落 黑夜瞬間映成白晝

2019-10-11 13:23聯合報 記者林宸誼╱即時報導

11日0點15分左右，東北吉林省松原市附近，突然出現從天而降的火光，疑似是隕石墜落，隨後遼寧瀋陽、吉林長春、吉林松原、黑龍江哈爾濱等地的網友，紛紛po出行車紀錄器、住家監視器拍到的影片，表示目擊到這顆隕石墜落時產生的火光，整個夜空瞬間猶如白晝。

央視新聞報導，當地官方表示，吉林松原一帶目前還沒有鄉鎮上報發現隕石實物；大陸中科院紫金山天文台專家正對相關影片進行研究。

圖/影片截圖
圖/影片截圖
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隕石黑龍江
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