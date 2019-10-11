廈門茶博 150家台商參展

2019-10-11 03:43 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019廈門國際（秋季）茶博會10日啟幕。圖為台灣茶企參展。 中新社 分享 facebook 「隨著國際知名度的提升和國際影響力的擴大，廈門國際茶博會成為境內外參展商看好的進出口貿易平台。」承辦展會的廈門會展金泓信展覽有限公司總經理賴國香受時表示。

中新社報導，2019廈門國際（秋季）茶博會10日在廈門啟幕。自2010年首辦以來，該展會從最初展品涵蓋茶葉、茶器具、茶包裝機械以及茶空間美學等，到如今聚焦茶葉全產業鏈發展，並於2018年全面升級為春、秋兩季展。

「10年來，展會積累茶行業內數量龐大的海內外採購商，促使茶業相關貿易連年增長，推動中國茶產業與茶文化的飛速發展。」賴國香說。

作為口岸城市，廈門在過去100多年的歷史上，一直是國際茶葉貿易的主要集散地之一。本屆廈門國際茶博會設有品牌茶企展區、茶器展區、茶包裝展、台灣展區和國際展區等五大板塊。 賴國香介紹，茶器具展區已成為茶器行業內有口皆碑的茶器具交易平台；2012年始增設的廈門國際茶包裝展，也成為茶包裝企業技術交流、新品發布、訂貨銷售、前沿信息共享的專業化重要平台。

本屆茶博會上，越南茶葉協會首次參展，帶來越南獨特的優質茶葉。尼泊爾喜馬拉雅高山有機茶、斯里蘭卡錫蘭紅茶、德國花果茶、日本煎茶、韓國有機綠茶等，自異國的新奇茶品，構成本屆茶博會國際展區亮麗的風景線。

台灣展區一向是廈門國際茶博會的亮點。眾多知名台灣茶企一如往屆踴躍參展本屆茶博會，6000平方公尺的台灣展區集聚約150家台灣展商，帶來的精選好茶和典雅茶器，包括台灣十大名茶、鶯歌陶瓷等佳品。

此外，在茶器具展區，近500家參展企業全方位展示各式特色茶器，海內外知名茶器具品牌薈萃。