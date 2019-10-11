台青東莞創業 「熟悉市場+規劃」

2019-10-11 03:44 聯合報 林昉柔／東莞報導



在東莞大膽開設新式人文茶館的老闆賴濬琟於店內接受訪問。 圖／本報東莞傳真 分享 facebook 目前來到東莞創業的台灣青年，大部分會以餐飲起家。餐飲業入行門檻較低，但是餐飲市場競爭相當激烈，每個月都有各式餐廳、店面設立，許多青年在創業之初，若對當地市場不熟悉，缺乏適宜的規劃，很常會以失敗收場。

在東莞常平開設台式早餐店的廖原良，結合當地飲食文化，加上對小吃烹飪的高要求，很快成為常平有名的台式小吃店，「引起台灣人思鄉味蕾」是廖原良的創業初衷之一，但更重要的是抓住台式小吃與東莞飲食習慣的契合點。他表示，單靠台商支持沒有未來，所以在創業初期就特別考量當地飲食文化。

在東莞大膽開設新式人文茶館「Teavolution茶覺」的老闆賴濬琟，設立店面已經4年，他認為東莞餐飲市場相當活絡，尤以奶茶店、飲料店受到許多年輕人的追捧。這裡市場發展快速，很多人為求快速會忽略很多細節的部分，時常一個模板套下去就有了。

「以前求有就好，現在要求好。」賴濬琟表示，自己在這方面的堅持比較偏向台灣人，台灣人會對於一件事情執著很久，不太會受到市場而改變，這樣慢慢、慢慢做，受到大家的認可，就會成為文化的一部分，「希望能讓這套價值觀、想法，不僅僅是在自身的年齡段，而是到更年輕的族群，讓茶館能夠落地深根。」

擁有多家店面的「翹鼻子咖啡」，其創始人是同為台青的吳森勝，身為台商二代從小就與東莞有相當多的接觸，在莞創業期間，吳森勝經歷過許多挫折與困難，「如果是在上海、深圳開店，可能一個月資金運轉不過來就失敗。」

吳森勝表示會選擇在東莞創立咖啡品牌，除了是他從小熟悉的地方之外，他認為在東莞能夠更有彈性跟空間慢慢的去修正自己，以台灣人的個性跟文化，建議一開始先把小東西做好，慢慢積累上去，從長期來看成功的機會才會大一點。