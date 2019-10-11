台青嶺南行 為兩岸學子搭平台

2019-10-11 03:47 聯合報 林昉柔／東莞報導



第六屆台灣青年嶺南行活動啟動儀式，9日於暨南大學曾憲梓科學館舉行。 林昉柔／攝影 分享 facebook 第六屆台灣青年嶺南行活動於10月9日在廣州暨南大學舉辦啟動儀式，以「走到一起來，夢想更精彩」為主題，啟動儀式邀請了350人參加，其中包括兩岸青年、學子也出席典禮，為此屆嶺南行開啟了序幕。

台灣青年代表、台灣青年之家會長鄭嘉明表示，台灣青年透過嶺南行到粵港澳大灣區，更可以實際去體會這邊的經濟成果與文化；同時他也鼓勵台灣青年能來到這裡，讓夢想扎根、讓遺憾找到答案，「幸福是奮鬥出來的，不是等來的，擼起袖子去做吧，讓所有夢想都可以築夢大灣區。」

大陸青年代表、暨南大學大四學生牛學良表示，兩岸青年作為文化的既存者和傳播者，需要有更多的交流和學習，粵台學子嶺南行活動的舉辦，為兩岸學子搭建了零距離的互動交流平台。

今年是嶺南行活動舉辦的第六年，作為兩岸青年優質的交流平台品牌，吸引了許多兩岸青年、學子參加。此次嶺南行設計了三條路線，分別是海上絲綢之路文化探尋、禪宗文化研習交流和台灣潮汕宗親嶺南行返鄉交流考察，讓兩岸青年能夠透過參訪交流的方式，更認識、了解中華文化。

來自台灣苗栗的黃彩盈，於今年九月來到廣州，目前就讀廣州中醫藥大學一年級，這是她第一次參加嶺南行活動，「想要透過這次活動認識新的朋友、不同大學的人，與他們多多交流互動。」

就讀廣州中醫藥大學二年級的葉珈妤表示，已經在廣州待了一年多，與當地學生的思想都能夠溝通，她也希望未來可以有更多的交流活動，跟其他人能夠多認識。

據統計，在粵台企約有兩萬多家，從2016年以來，累積接收實習、就業、創業台灣青年近8000人，粵台兩地交流頻繁，其中兩岸青年交流活動甚多，吸引了台灣青年參與超過8600人次，粵台兩地青年交流熱絡。廣東省委常委黃寧生上台致詞，他希望參加的青年、學子能在此行收穫良多，「行有所思、行有所得、行有所成」。