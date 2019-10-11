融資長三角 工行擬再增2兆人民幣

2019-10-11 03:43 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國工商銀行10日宣布，計畫未來五年在長三角區域新增投入2兆元（人民幣，下同）融資，為長三角一體化高質量發展提供全方位支持。

中新社報導，中國工商銀行行長谷澍表示，深度融入長三角一體化進程、全面支持長三角高質量發展，是合力助推形成優勢互補、高質量發展區域經濟布局的重要體現。目前，工商銀行為長三角區域1.4億個人客戶、220萬企業客戶提供全方位金融服務，其中，在長三角區域投放的各項貸款餘額超過3.3兆元，累計投資區域內地方政府債券6357億元，均位居市場第一。

「中國工商銀行金融支持長三角一體化發展行動方案」當天發布，其中明確：工行未來五年在長三角區域新設1家上海自貿試驗區新片區分行，新增投入2兆元融資，建設金融創新中心、跨境業務中心、金融交易市場中心3大業務中心，聚焦公司、個人、機構、科創4大專屬客群，重點圍繞協同創新產業體系、基礎設施互聯互通、生態環境共保聯治、公共服務便利共享、更高水平協同開放等5大領域做好各項金融服務。

此外，工商銀行與中國國家鐵路集團、中國聯通集團、東方航空集團、中遠海運集團、中國商飛集團、中國船舶集團等6家重要骨幹央企簽署助力長三角一體化發展戰略合作協議，攜手推動建設軌道上的長三角、數字長三角、基礎設施互聯互通、打造世界級製造業集群等。