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陝西貧困縣養出高品質大閘蟹 京東生鮮扶貧成效初顯

2019-10-10 19:36聯合報 記者林宸誼╱即時報導

京東生鮮日前發布2019京東大閘蟹品鑑報告，透過數十名消費者的現場品鑑打分，綜合多角度考核評比，陝西南江湖大閘蟹以蟹體乾淨，蟹黃飽滿，蟹肉鮮甜等多項突出指標，成為最受消費者喜愛的大閘蟹。

陝西新聞網報導，家住陝西省鎮坪縣的老秦，是個地地道道的陝西人，得知獲消費者肯定，興奮的對著手中的大閘蟹翻來覆去的看，喃喃說道：「咱現在也是全大陸有名的大閘蟹嘍！」

鎮坪縣位於陝西最南端，地理位置險要，過去幾年受制於區位交通及產業基礎，多依賴中藥材及土豆、豬肉等農產品輸出，居民收入十分有限，直到去年一直是陝西省級貧困縣。

2018年，借助蘇陝協作的發展契機，當地與江蘇諾亞方舟農業科技有限公司（簡稱「諾亞方舟」）簽訂戰略合作協議，由諾亞方舟提供蟹苗和養殖技術，當地提供生態養殖水域，並組織村民負責大閘蟹放養工作。

村裡問老秦，是否想當村裡第一批養蟹人，老秦反問萬一養出來的蟹不好賣咋辦，村主任表示已和京東生鮮有合作，京東生鮮在運蟹，賣蟹方面有經驗，村民只管養出好蟹就行，老秦這才一咬牙，成了當地第一批蟹農。

不僅如此，京東生鮮透過從產品、技術、物流、服務等多個角度，對大閘蟹原產地進行幫扶，依託於京東成熟的供應鏈管理體系，幫助地方蟹農快速打開市場，推動當地產業經濟發展。

如今，2019年第一批南江湖大閘蟹已透過京東生鮮、七鮮超市等多個通路銷往全大陸各地，據陝西省鎮坪縣竹節溪村南江湖大閘蟹項目負責人表示，大閘蟹產業預計三年後將為竹節溪村帶來每年人民幣100多萬元收益，為超過300位當地村民帶來人均人民幣700元以上分紅。

京東生鮮日前發布2019京東大閘蟹品鑑報告，透過數十名消費者的現場品鑑打分，綜合...
京東生鮮日前發布2019京東大閘蟹品鑑報告，透過數十名消費者的現場品鑑打分，綜合多角度考核評比，陝西南江湖大閘蟹最受到消費者的喜愛。圖／陝西新聞網
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