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舊衣斷捨離 「閒魚」一年多讓1.5萬噸舊衣重生

2019-10-10 15:07聯合報 記者林宸誼╱即時報導

閒置衣服是不少家居衣櫃的敵人，也讓無數人感嘆「食之無味，棄之可惜」的無奈，大陸舊衣回收利用這個機會，為閒置衣服帶來重生機會，阿里巴巴集團旗下的閒置物品交易平台「閒魚」統計，目前大陸每月有50萬件淘寶購得的舊衣服被「一鍵轉賣」，女生在舊衣處理的意識，尤其較男生出色。

不論在大陸、台灣或香港，舊衣回收利用的處理方式越來越多元化，例如將不同布料拼貼，縫製兼具個性、型格的衣物，閒魚的出現，就是讓阿里巴巴集團生態系統的用戶，增加轉售、贈禮及舊衣回收等不同處理方式。

閒魚的統計顯示，自去年3月推出閒魚舊衣回收服務至今年7月，大陸每月平均有50萬件在淘寶購得的舊衣服，放上閒魚轉售；一年多的時間中，約4.6億件、累計重達1.5萬噸的舊衣服，透過閒魚回收獲得「新生」，在市場重新流動。其中，北京、上海、杭州、廣州及成都五個城市，都在回收舊衣上名列前茅。

在這場舊衣處理的環保活動之中，「95後」用戶佔整體34%，引領舊衣轉售的潮流；另一方面，「95後」也是最願意接受閒置衣物饋贈的群體，有約30%的舊衣服都被他們收入囊中。

統計又指出，當代大陸女生每個月需要買2次衣服或以上，才能止住買入新衣的「心癮」，不過新衣購入一季以後，當中80%都會遺忘在衣櫃的角落，但又不捨得直接扔掉，結果讓衣櫃堆積愈來愈多閒置衣服。

大陸男生對購入新衣的衝動比較低，平均每個月購買一次衣服，但對閒置衣服的處理不及女性，主要是穿衣觀念相對保守，不接受舊衣服饋贈或將舊衣服轉贈，也不願意賣掉自己的閒置衣物，而參與舊衣回收的男生，不及女生數目的四分之一。

根據中國循環經濟協會數據顯示，大陸每年有2,600萬噸衣服被當成廢舊垃圾直接扔進垃圾桶；中國紡織工業聯合會測算，如果廢舊紡織品能全部循環利用，相當於每年可節省2,400萬噸原油，相當於半個大慶油田。

為鼓勵舊衣再利用的風氣，閒魚舊衣回收計劃從線上走到線下，今年8月中聯合菜鳥驛站，在深圳超過一百個社區展開舊衣回收服務，社區居民只需將舊衣服送到附近有閒魚舊衣回收服務的菜鳥驛站，回收的舊衣將會被統一打包，分發到分揀倉庫進行環保處理。

另一個城市武漢，早在7月初已經有200多家菜鳥驛站，正式加入閒魚舊衣回收行列，累計有10噸舊衣服已經透過環保處理。

經過閒魚回收之後的舊衣服，絕大多數會用於環保再生，其中可用於再生的舊衣物，會交予再生工廠，加工成環保手套、環保袋、收納盒、大棚保溫棉、隔音棉、建築材料等等，同時可重製成「可再生纖維」，重新用於紡織品生産。其中一小部分經過分揀、清洗和消毒後，將會出口到非洲舊衣市場，補貼倉儲和物流運輸等費用。

除了跟菜鳥驛站合作，不同服裝品牌也相繼參與閒魚舊衣回收，今年初H&M聯合閒魚發起「參與舊衣回收，獲得購衣優惠券」的活動，目累計回收43噸舊衣服；LEVI’S及茵曼等服裝品牌隨後也加入行列，分別回收17噸及15噸舊衣服，讓舊衣環保處理的理念傳達予更多人。

2019年淘寶造物節期間一場「牛仔褲告別會」上，一群瘦身成功的民眾，把减肥前的大...
2019年淘寶造物節期間一場「牛仔褲告別會」上，一群瘦身成功的民眾，把减肥前的大碼牛仔褲，扔進閒魚舊衣回收箱，為舊衣物循環再用出一分力。圖／阿里巴巴
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