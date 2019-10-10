老齡化社會來臨 2050年中國老年人口將逾1/3

2019-10-10 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中國自1999年進入老齡化社會，至今已整整20年。全國老齡工作委員會辦公室、中國老齡協會近日編印了《奮進中的中國老齡事業》，其數據顯示，2035年前後，中國老年人口占總人口的比例將超過1/4，2050年前後將超過1/3。

據中新社報導，中國老齡協會今年上半年發布的《需求側視角下老年人消費及需求意願研究報告》表明，從1999年進入人口老齡化社會到2018年的19年間，中國老年人口淨增1.18億，成為目前世界上唯一老年人口超過2億的國家。國家統計局今年一月發布的則數據顯示，到2018年末，中國60周歲及以上人口逾2.49億，佔總人口的17.9%。

《奮進中的中國老齡事業》亦指出，中國是世界上人口老齡化程度較高的國家之一，老年人口數量最多，老齡化速度最快，應對人口老齡化任務最重。進入老齡化社會後，中國老年人口呈迅猛增長態勢，60歲及以上人口占總人口數的比例從1999年末的1/10上升到2018年底的超過1/6。