中國國家統計局：下半年中國經濟仍具中高速增長條件

2019-10-10 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共國家統計局副局長盛來運表示，展望下半年及今後一個時期，中國經濟仍然具有保持中高速增長的條件和潛力。他強調，中國要多措並舉提振市場信心。

盛來運指出，由於世界形勢的變化、外部環境風險挑戰上升等外部因素，加上中國經濟結構調整陣痛持續釋放等內部因素，加大中國經濟的下行壓力，但運行平穩、穩中有進的趨勢未變。

據澎湃新聞，盛來運表示，今年以來，中國經濟確實存在下行壓力，同時企業家的信心也受到一定影響，對此需要高度關注。中國政府宏觀調控在經濟下行的時候不搞大水漫灌，繼續保持積極的財政政策、穩健的貨幣政策，而且是精準調控，在一定程度上對沖了下行的壓力，抵消了經濟的波動。

盛來運稱，目前最需要關注的就是發展的信心，要多措並舉提振市場信心；考慮到發展空間廣闊、發展基礎紮實、市場潛力巨大，以及改革開放和創新的紅利在不斷地繼續釋放等，中國有足夠的底氣保持經濟基本面長期向好。