上海聯盟 培養專業「家政婦」

2019-10-10 04:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



家政服務業已成為當下上海城市生活不可或缺的重要組成部分。上海市婦聯透露，上海將建立健全全市巾幗家政聯盟體系，整合長三角地區巨大市場需求和家政資源優勢，推動家政服務業新的運作模式和品牌創新，促進長三角地區家庭服務業規範、有序、健康發展。

中新社報導，上海市婦聯方面表示，如今，上海的800多萬個家庭中，正在使用或有家政服務需求的家庭超過三分之一。隨著多層次、多樣化家政服務需求持續剛性增長，申城家政服務企業「小、散、弱」特徵突出，家政人員素質良莠不齊、流動性大等問題也日益突出。

2009年上海市婦聯成立了上海市家庭服務業行業協會。此後10年，上海市家協創建了166家上海市示範性家政服務站，推行家政員登記註册制度。近日舉行的上海市巾幗家政服務提質擴容推進會披露，上海將培養一批巾幗家政管理人才和師資隊伍；培養「上海阿姨」家政服務專業隊伍，把「上海阿姨」打造成知名巾幗家政品牌，做實做好「上海阿姨」星級評定。

上海市婦聯於2010年提出致力打造一支星級的「上海阿姨」專業家政服務團隊。多年來，「上海阿姨」家政服務團隊正朝著職業化和專業化的方向發展。2018年10月，上海市家協全面啟動「上海阿姨」星級評定，試行「上海阿姨」星評考核，旨在培養評定出一批具有較高職業素養的家政服務人員。上海市婦聯方面透露，將進一步支持家政服務立法，著力提高家政服務質量，促進市場規範。