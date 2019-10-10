台人扎根山東 獲十大傑出青年

2019-10-10 04:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



李續川一家五口，在德州生活幸福美滿。 圖／本報山東德州傳真 分享 facebook 現任山東德州博旺五金工具製品有限公司總經理、德州市台協會長的李續川，今年先後被評為「德州市十大傑出青年」和「新時代齊魯最美青年」。

一米九的個頭，高大健壯的李續川，若非一口台灣腔，絕對會被認為是一位地道的山東大漢。37歲的他出生於台中市，2009年留學歸來後，他毅然選擇來到大陸創業發展。

「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」李續川說，余光中先生的「鄉愁」在兩岸廣泛傳頌，而小時候從未到過大陸的他，不知「鄉愁」為何滋味。從1990年代，父親到大陸打拚，他寒暑假開始經常到大陸遊玩，實地感受了大陸幅員遼闊、地大物博，讓他留下深刻印象。2009年，李續川懷著創業夢想，在父親的鼓勵下，獨自來到山東德州，開啟了創業之路，也他在大陸的生活模式。

李續川表示，2009年至2019年，他看到大陸的變化，京滬高鐵開通、「神舟」上天、電子商務異軍突起、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等，大陸經濟進入高質量發展的新時代。

這10年也是他事業、家庭雙豐收的10年，公司從創建逐步走上正軌，快速發展，公司被評為「山東省百強台資企業」、「山東省高新技術企業」等稱號。2016年，他當選為德州市台協會長，成為當時全大陸最年輕的台協會會長。

李續川說，這10年，他在大陸建立家庭，目前已是3個孩子爸爸，德州已成為他的第二故鄉。