供過於求 北京寫字樓空置率攀升

2019-10-10 04:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



受到新增供應集中入市等因素影響，2019年三季度，北京寫字樓空置率攀升，寫字樓租金下調壓力加大。國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）9日發布的一份報告顯示，2019年三季度，北京寫字樓單季度新增供應創近10年新高，加之整體市場需求疲軟，寫字樓空置率攀升。

中新社報導，報告顯示，2019年三季度，北京優質寫字樓市場共錄得四個新項目交付，其中CBD核心區也迎來首批高品質樓宇入市。全市新增供應逾44.1萬平方公尺，為2009年第一季度以來單季最高值。

與此同時，整體市場需求持續疲軟，雖然淨吸納量錄得超13.2萬平方公尺，但主要貢獻來自預租率較高的新項目。如果排除這一因素，受非傳統金融、文化傳媒及醫藥等企業整合和退租的影響，現有項目淨吸納量為負。而且，目前北京寫字樓市場新租動力仍顯不足，除傳統金融的主力需求外，科技行業擴張步伐明顯放緩，新租占比環比從34%下降至16%。

截至三季度末，北京優質寫字樓整體空置率上升至10.9%，創2011年第二季度以來最高水平。在可租面積不斷增加的壓力下，業主繼續採用下調租金的策略來刺激需求，這亦使得三季度平均租金報價環比下降0.4%至每月每平方公尺426.5元人民幣。

報告稱，未來六個月，近76萬平方公尺的供應量將進一步加劇市場競爭，空置率繼續走高，租金亦將承壓下行。

世邦魏理仕華北區顧問及交易服務辦公樓租戶部主管張冀蘇指出，市場低迷的情緒使得整體需求持續減弱，更多企業預計會進一步調整租賃策略，對新租和擴租的計畫也會更為謹慎。在市場波動的情況下，外資企業的穩定性和韌性較為凸顯，整體市場的升級需求也將隨著高品質項目的放量得到釋放。