東莞逐夢 台青：先就業再創業

2019-10-10 04:13 聯合報 林昉柔／東莞報導



自台灣的林柏偉，任職於一家東莞的香港企業。 圖／本報東莞傳真 分享 facebook

東莞，是一座發展快速的城市，也是製造業繁盛之城。早期由於產業性質、交通地利之便，更是台商選擇落地的熱門地點。直至現在，科技發展快速與產業鏈改變，不同於早期赴陸打拚的台商，年輕世代的台灣青年想要赴陸創業、就業，相比以前可以說是難上加難；但是，還是有那麼一群在莞打拚的台灣青年不畏懼挑戰，在東莞默默耕耘，澆灌夢想的果實。

許多東莞台青建議想要過來工作的年輕人，可以選擇「先就業再創業」的方式，先熟悉市場累積人脈再行創業。來自台灣的林柏偉，目前任職於一家東莞的香港企業，擔任物控部經理的他，在前幾年曾嘗試創辦過物聯網公司，他認為創業最重要的是，要知道自己有多大的把握，找到那把尺在哪裡，設定一個截止點，什麼時間點該停就該停。

「東莞位在深圳與廣州中間，這個位置好處就是，與兩地位置接近，資源都可以共享到。」林柏偉認為，東莞相較於一線城市，所要付出的成本不會那麼高，近年治安也改善很多，老百姓都能夠在此安居樂業。

家中在東莞從事傳統鞋業的郭俊宏，創立「洛克熊」品牌，以發展電商翻轉傳產，成功帶動新商機。「從之前的工作二、三十年經驗來看，我認為台灣年輕人的優勢在於創意。」郭俊宏認為，大陸電商發展時間較台灣早，技術也較為成熟，但台灣過來的年輕人可以利用自身的創意、敬業的態度來展現自己的優勢，在這邊才比較有機會。

東莞需用物聯網科技有限公司總經理吳梁榮表示，如果盲目過來創業的話，很容易以失敗收場，他建議大家要把格局放大，依據當地市場，要在商業模式上做改變跟調整。

在這個世代，無論是想要赴陸發展，或者是目前在陸打拚的台青已經不少，有許多人有西進工作的想法卻不敢嘗試，藉著許多赴陸「前輩」之口，能夠學習到很多寶貴的經驗。去年才來到東莞追夢的「爆青筋樂隊」主唱劉雅菁認為，「東莞是一座非常有活力的城市，讓人想繼續在這裡打拚。」