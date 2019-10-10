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電動車充電量 十一攀高峰

2019-10-10 04:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

最新研究報告顯示，今年「十一」期間新能源出行再攀高峰，中國新能源汽車日均充電量環比「五一」小長假增長76%，智能純電動汽車已引領綠色出遊新風潮。

中新社報導，威馬汽車．即客行8日發布的「十一」出行大數據報告顯示，溫州、三亞、上海成「最來電」城市，日均充電量增幅位居全大陸前三甲，日均充電量較「五一」小長假實現倍數增長，最高漲幅達260%。此外，嘉興、徐州、南京等紅色旅遊目的地成為新的「充電黑馬」，日均充電量漲幅顯著，較「五一」小長假增長近90%。

10月1日為充電「冠軍」日。據統計，北、上、廣、深用戶「快充黨」居多，使用快充的占比高達84%，快充的平均充電時長為46分鐘。

報告稱，今年「十一」長假期間，愈來愈多的大陸民眾偏好自由支配度更高、彈性更強的自駕遊、租車遊，其中，安全性強、搭載智能交互系統的智能電動汽車成為自駕出行的首選。

在感受異地風情的同時，車內語音點歌、智能導航、自動駕駛輔助系統等都可助力旅行，緩解舟車勞頓。

報告認為，隨著電池技術的突飛猛進和充電配套設施的加速完善，新能源汽車不僅在人們日常通勤、旅行出遊中擔任重要角色，同時這股綠色旋風更滲透到綜合交通樞紐中。

威馬汽車．即客行迄今已攜手9家（特來電、星星充電、依威、雲快充、智充、雲杉智慧、油電充、億為快充、萬馬愛充）主流充電運營商進行公共充電業務的合作，囊括中國大陸195座城市。

電動汽車上海
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