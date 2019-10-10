貿戰衝擊冷櫃市場？ 老牌製冷設備商樂觀

2019-10-10 04:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「中美經貿摩擦雖然對我們有一定影響，但由於我們調動資源積極應對，並主動調整市場布局，企業反變得更加健康，競爭力和抗風險能力更強了。」廣東星星製冷設備有限公司總經理楊文近日受訪時說。

中新社報導，總部位於佛山的這家老牌民營製造企業，是中國年出口額最大的商用製冷設備廠商。此前，其產品六成外銷，出口連續多年保持30%—40%的增速。

「商用冷櫃出口市場認證門檻較高，行業大型企業不多，我們是中國唯一一家獲美國『能源之星』產品全系列認證的商用製冷廠商。美國市場在我們的出口中占比非常高，貿易摩擦對我們影響較大。」楊文說。儘管如此，該企業預計今年出口仍將達1.1億美元，同比增長逾20%。

「作為中國商用厨房冷櫃的領頭羊，企業在技術和管理上多年的基礎和沉澱，給我們應對貿易摩擦留下一定的餘地。」楊文說，一方面，他們將企業信息化和精益生產相結合，不斷提升效率和競爭力，另一方面，他們在產品創新上下了很大功夫。

星星製冷副總經理吳成平表示，從2018年開始，為縮短交貨周期、提升競爭力，星星製冷開始試水全鏈條式的智能化信息管理系統，可根據不同訂單交貨時間，智能安排柔性生產，還打通銷售和生產環節，有利於企業安排現有物料生產，減輕庫存壓力。

同時，減稅降費對出口幫助也很大。吳成平說，增值稅稅率下調後，預計今年可獲減稅降費總計達2000萬元人民幣。

星星製冷還大力開拓內銷，增加內銷比率。「以前因外銷產品利潤率高，企業產能向海外市場傾斜，導致國內市場供不應求，如今我們轉向內銷，有很多競爭，但我們有我們的優勢。」楊文說，今年公司內銷市場有望增長30%至40%。

「這次經貿摩擦促使企業對今後5至10年的戰略布局考慮更多了。」楊文指出，目前中國人均冷凍當量跟歐美相比還有差距，隨著經濟發展，中國商用製冷市場保持每年兩位數的增長，他對公司未來發展充滿信心。