福州自貿片區頒布38條創新措施 將在馬祖建「海外倉」

2019-10-09 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



福州自貿片區9日發佈38條改革創新措施，將穩步有序推進「兩馬」（馬尾和馬祖）經貿交流，在馬祖建設「海外倉」，推動「兩馬」跨境電商產業、冷鏈物流等產業合作。

中新社報導，從這些新推出的措施可見，福州自貿片區將構建更加開放的國際投資管理模式。具體內容包括：實行外籍人才聘雇單位信譽等級評定，信譽等級高的企業列入白名單，開放外國人來華工作許可審批快速通道，通過容缺制、備案制和立等可取制等措施，便利境外人才來投資創業。

構建「海絲」（海上絲綢之路）境內外雙向投資綜合服務平台，為企業提供中國和「海絲」沿線國家與地區有關政策、法務、稅務及商務等信息，幫助企業更好地融入全球產業鏈體系。

報導指出，福州自貿片區將增開「絲路海運」貨櫃班輪，制定「絲路海運」服務標準，與國內外港口加強資源互補、船期協調、倉位互租、信息共享，打造「絲路海運」的開放共享合作平台。

近台是福建自貿片區的獨特優勢。福州自貿片區將藉此優勢，探索兩岸進一步融合發展的新路徑。

報導稱，在38條改革創新措施中，福州自貿片區明確繼續推進直接採認台灣地區職業技能資格，對台灣地區工程序列專業技術人才來榕（福州簡稱）工作的，直接確認相應職稱；推動台灣社工來榕參與基層社會事務，提供大陸社會工作者職業水平考試考前服務，爭取直接採信台灣社工職業資格證等。