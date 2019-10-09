預約大陸三大電信業者的5G用戶人數已破千萬

2019-10-09 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



中國大力推進5G發展。圖為重慶解放碑商圈擺放的「5G」 標識。 中新社資料照 分享 facebook 預約大陸三大電信業者的5G用戶人數9日突破千萬人，5G套餐資費方案最快月底就可能發布。

三大業者5G預約頁面顯示，中國移動5G預約用戶逾594萬，中國聯通預約用戶逾200萬，中國電信預約用戶逾208萬，總計預約用戶數已破千萬。其中，最早開始接受預約的中國移動拿下近六成市場。

中新經緯引述業界人士表示，千萬級的預約量，將催促業者儘快推出5G商用套餐，本月發布的可能性極大。而對於有意成為首批5G套餐正式用戶的消費者來說，他們最關心的莫過於資費和網速兩個問題。

值得注意的是，目前三大業者針對首批預約5G的用戶，均給予不小的優惠。中國移動用戶訂購5G套餐任一方案，均可連續六個月享受套餐費折扣，網齡五年以上七折，五年以下八折；還另有購機優惠方案。中國聯通和中國電信均對網齡三年及以上的用戶給予七折優惠，其他用戶則是八折優惠。

電信分析師付亮對此表示，這些優惠活動可以促進預約量提高，但同時惠及全部預約者的促銷活動，也會影響今後的套餐制定和調整。不過，最終是否換成5G套餐，選擇權還是在消費者手中。

對於消費者最關心的資費問題，今年8月，中國聯通董事長王曉初曾透露，中國聯通的5G推廣分為兩個階段，第一個階段是過渡期，就是從現在到今年11月和12月，這個階段費用最低的一個套餐月租是人民幣190元。若以此為參考，如果是網齡三年以上的聯通用戶，在活動期內，5G套餐月租可降至133元。

付亮認為，第一批5G套餐很可能維持較高的月費，打完折破百元是很正常的，這是因為業者前期投入巨大，面臨的盈利壓力也大。他也預計，真正將套餐升級為5G套餐的用戶將遠低於預約量，主要原因是考慮到現階段5G網路的覆蓋情況，4G到5G的過渡期可能需要很長一段時間。