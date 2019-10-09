明天起科創板企業密集上會 年內超百家或可提交註冊

2019-10-09 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



科創板上市審核節奏明顯提速，根據上海證交所官網公佈，從10月10日起至16日，科創板上市委會議將密集召開五次會議，審議11家科創板申報企業的首發申請。這個數字已接近7月整月的上會企業家數。

《第一財經》報導，8月與9月期間，科創板上會數量與註冊明顯減少；上交所回應，主要是企業更新財報所致，相關企業目前已全部恢復審核。市場人士預計，到今年底，多數在審企業都應完成上市審核，提交註冊的企業有望累計超過100家。

10月伊始，上交所官網公佈的上市委會議就已達到五次，上市審核進入快車道。

截至目前，科創板上市委單月審議上市公司數量，6至9月期間分別為31家、12家、4家、17家。其中，8月上市委會議和上會企業都明顯減少。9月起，科創板上會安排出現提速，並延續至10月。

報導指出，至9月底，更新財報工作已全部完成，前期因財報更新而中止的企業目前也全部恢復審核。

據不完全統計，目前已提交註冊的所有科創板企業，其發行上市審核整體用時約在112天。

報導稱，在開市前率先過會的30多家企業，自受理至上會平均用時約在76天。

報導援引市場人士表示，「後續申報企業較前期更為多遠，基本面情況也更複雜，審核用時增加是正常現象。」市場人士稱。值得注意的是，當前審核用時仍遠低於規則要求的6個月審核時限。

上市審核的提速，也帶動了科創板的增量供給。「十一」長假前一周，六家科創板拿到證監會的註冊批文。截至目前，已有33家科創板企業上市交易。還有九家企業已獲准發行註冊，進入發行承銷環節；16家目前正處於發行註冊審核環節。