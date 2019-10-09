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不只陸企 東風日產也宣布中止與NBA合作

2019-10-09 19:51聯合報 記者李仲維/即時報導

中外合資的東風日產今（9）日也宣布中止與NBA的合作。

東風日產官方微博下午發文指出，針對休斯頓火箭隊總經理莫雷及NBA主席席佛近日發表的不當言論，東風日產決定即日起，中止與NBA官方在中國大陸的一切合作。

官網資料顯示，東風日產乘用車公司成立於2003年6月16日，是東風汽車旗下重要的乘用車生產商，從事NISSAN品牌乘用車的研發、採購、製造、銷售、服務業務，擁有員工1萬8,280人。

東風日產是NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴之一，也是最新一家宣布與NBA中止合作的中資背景企業之一。

澎湃新聞報導，針對NBA休士頓火箭隊總經理莫雷發表的有關涉港言論，截至9日，NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴中，有12家大陸品牌已經公開宣布中止或暫停與NBA合作，分別是安踏、長虹、攜程、德克士、一嗨、康師傅、美菱、蒙牛、咪咕、吾尊、小贏科技、東風日產。

這幾乎已經是NBA中國官網上列出的大陸品牌的全部。另外一家尚未公開發聲的有中資背景的品牌，是中外合資企業。

據中新網國是直通車報導，據粗略估算，失去大陸市場，火箭隊將面臨每年4億元人民幣的損失。NBA的損失可能更大。

宣布與NBA暫停合作的，還不只上述官網公布的12家大陸品牌。據初步統計，至少還有李寧、浦發銀行、你我貸、匹克、vivo、英雄互娛、瑞幸等多家大陸公司已經公開聲明，暫停或中止與NBA的合作事宜。這些公司之前與NBA有不同層面的合作關係。

東風日產是NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴之一。圖：取自澎湃新聞
東風日產是NBA中國官網上列出的25個NBA官方合作夥伴之一。圖：取自澎湃新聞
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