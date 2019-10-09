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銀髮經濟 陸經濟發展「新勢力」

2019-10-09 00:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局數據顯示，2018年中國大陸65歲以上老年人占比達11.9%，總數達1.66億。持續的老齡化為中國「銀髮經濟」的崛起打下堅實基礎，「銀髮一族」也成為中國大陸數字經濟發展的「新勢力」。

中新社報導，「隨著智能手機和移動支付普及，中老年群體漸成為數字化消費的生力軍。」阿里巴巴近日發布的「2019十一黃金周消費數據報告」顯示，「銀髮一族」不但點外賣、懂網購、愛旅遊，也願意在中高端體檢和醫療美容上花錢。

今年60多歲的何旭萍就是老年網民中的一員，她也是智能手機「第一批使用者」。在她的手機裡，安裝了50多個應用，類型涉及聊天、視頻、網購、旅遊、移動支付、知識付費、理財等。年輕人會用的她都會用，甚至有些年輕人不常用的她也會用。

騰訊應用寶發布的「老年用戶移動互聯網報告」顯示，2012年以來，手機網民數量增長79%，老年網民數量增長130%，老年人觸網速度是整體移動互聯網普及速度的1.6倍。該報告指出，老年用戶下載占比超出平均比例排名前100的App中，金融股票證券類應用占比42%，電視購物、特賣、積分消費類應用占比15%。

在消費趨勢上，蘇寧金融研究院8月發布的「銀髮人群消費趨勢報告」顯示，老年人的消費觀念已不同以往，且正在發生四方面變化：一是追求產品品質，享受型消費成為潮流；二是更加注重體驗與店內服務；三是網上購物和移動支付不再是年輕人的專屬；四是智能化、數字化產品備受青睞。

「銀髮人群消費趨勢報告」也指出，中國「銀髮經濟」具有較大前景。近年來，中國居民收入持續上漲，30-50歲高凈值人群占比穩中有升，為「銀髮經濟」注入動力。

蘇寧金融研究院消費金融研究中心主任助理付一夫表示，社交媒體的興盛與移動支付的便利，在潛移默化中影響著老年群體的消費思維模式。同時，收入提升與政策加碼，為中國「銀髮經濟」的發展提供巨大利好，「銀髮經濟」有望成為未來大陸經濟增長的重要因素。

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