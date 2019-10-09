陸生活性服務業 稅額可抵減15％

2019-10-09 00:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸財政部、國家稅務總局8日發布公告，明確了生活性服務業增值稅加計抵減政策。

新華社報導，2019年10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%，抵減應納的稅額。生活性服務業納稅人，是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。

2019年9月30日前設立的納稅人，自2018年10月至2019年9月期間的銷售額（經營期不滿12個月的，按照實際經營期的銷售額）符合上述規定條件的，自2019年10月1日起適用加計抵減15%政策。

2019年10月1日後設立的納稅人，自設立之日起3個月的銷售額符合上述規定條件的，自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減15%政策。

納稅人確定適用加計抵減15%政策後，當年內不再調整，以後年度是否適用，根據上年度銷售額計算確定。

生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額，不得計提加計抵減額；已經按照15%計提加計抵減額的進項稅額，按規定作進項稅額轉出的，應在進項稅額轉出當期，相應調減加計抵減額。