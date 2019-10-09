「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



繼「金九」失約之後，中國大陸多地房地產市場「銀十」低溫開局。中國指數研究院8日發布的統計數據顯示，一線城市中，上海樓市在「十一」長假期間成交降幅顯著，同比下降95%，北京樓市成交降幅逾七成，廣州也有11%的同比降幅，僅深圳有所上升。 中國大陸樓市傳統旺季「金九」、「銀十」盛況不再。 中新社資料照片 分享 facebook

中新社報導，數據顯示，「十一」黃金周期間，14個受監測城市日均成交面積較2018年同期下降21.9%，其中，一線城市同比下降36.4%，二線代表城市下降21.8%，僅三線城市出現18.6%的同比上漲。

中國指數研究院研發中心研究副總監曹晶晶指出，9月份以來，不少企業在重點城市推盤力度加大，不過需求端反應不是很積極，購房者觀望情緒較濃，決策周期拉長，不少城市新房成交規模有所回落。「十一」黃金周期間，這一情況也未發生明顯變化。

曹晶晶表示，最近兩年，無論是從成交量價等數據還是市場感受，房地產的季節性特徵已不那麼明顯，傳統「金九銀十」不再。9月份房地產市場延續8月相對平淡的趨勢，樓市在低溫區域徘徊。

具體來看，以北京為例，諸葛找房數據研究中心分析師國仕英指出，2014年-2019年「十一」黃金周期間，北京新建商品住宅網簽量分別為538、442、216、222、235、190套；二手住宅網簽量為56、101、209、28、44、41套。一二手房網簽量均出現下滑趨勢。

國仕英表示，2019年北京「十一」長假期間新建商品住宅僅網簽190套，創2014年以來同期歷史新低；二手住宅網簽量僅41套，同比去年減少3套，也處於歷史相對較低水平。

中原地產首席分析師張大偉指出，網簽數據相對滯後，而且「十一」長假期間很多城市網簽系統暫停，所以數據缺失。不過，從最近的市場看，部分城市降溫已經開始出現，多個城市的新建住宅與二手住宅均出現了降價促銷現象。