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平潭推20新政 促兩岸影視合作

2019-10-09 00:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省平潭綜合實驗區官方8日發布20條新政策，加速促進兩岸影視產業合作發展。 早在2018年，平潭已推出「促進兩岸影視產業合作發展的實施意見（修訂版）」、「促進兩岸影視產業合作發展的實施細則」。此次發布的新版影視政策，是在前述政策措施基礎上進行優化修訂，有效期五年，自2019年10月1日起執行。

福建平潭澳前台灣小鎮外景。 中新社資料照
福建平潭澳前台灣小鎮外景。 中新社資料照
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中新社報導，相關人士稱，這些新政策更加貼合平潭實際，突出對台特色，綜合優惠力度更大，可操作性更強。

在此次發布的20條新政策中，平潭突出加強與台灣影視產業合作，具體內容包括：加強兩岸影視產業合作，適當放寬影視產業對台准入限制，鼓勵台灣企業在平潭設立合資企業從事電影後期製作服務；建立兩岸影視交流研究中心，引進境外影視作品在平潭播放交流；支持打造兩岸影視產業基地。

加大力度扶持兩岸影視新生力量，對台灣高校和大陸高校大學生在平潭拍攝製作的畢業影視作品進行專項補助，經認定每部補助不超過10萬元（人民幣，下同），每年計畫補助100部作品。

由台灣影視企業與平潭影視企業合作、台灣著名影視導演執導並在平潭有一定取景的電影，除享受相關條款獎勵外，再予實驗區出品方票房分成10%的獎勵，最高不超過2000萬元。

面向台灣影視企業和影視人才徵集優秀作品。每年重點選定有關平潭的兩岸融合題材影視劇本，由平潭企業申報立項且在平潭有取景的，由平潭綜合實驗區區屬影視文化企業參與投資出品，投資比率不超過50%，最高不超過3000萬元。

新增鼓勵兩岸影視創作創新、打造兩岸影視版權交易市場等條款。其中，對以平潭特色元素或兩岸融合為題材的影視劇本、影視歌曲，經審核後，予以最高100萬元的獎勵；對在平潭開展兩岸影視技術創新的企業或個人，經審核後，予以最高300萬元的獎勵。

支持影視企業參加兩岸影視節展活動，面向兩岸影視企業和青年影視人才推出兩岸題材的影視節展活動。對落地平潭舉辦的具有較大影響力的兩岸影視節展活動（含影片首映活動等），給予主辦單位、參展單位一定的補助。對平潭影視企業參加境內外影視展會，給予展位費補貼等。

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