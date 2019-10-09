東莞松山湖基地 打造青年創業平台

2019-10-09 00:19 聯合報 林昉柔／東莞報導



松山湖是東莞市創新人才最聚集、創新活動最活躍地區，許多知名企業都在此設廠，這也是許多赴莞打拚的青年落地發展的首選地點；松山湖創業基地不僅是為在地青年提供良好創業環境，同時也為身為大灣區一員、來自港澳青年提供友善、優質的創業平台。 我們與我文化傳媒有限公司創辦人鐘志明、何靜雯（左）。 圖／本報東莞傳真 分享 facebook

創龍智慧科技（東莞）創辦人鄧文俊畢業於香港理工大學，他表示，本來不了解大陸城市，用了兩個月時間走訪「大灣區」，最後選擇在東莞發展，「我覺得東莞的產業鏈比較適合我的行業」，相較廣州、深圳，當地的租金、人力資源等成本也更便宜。而相比惠州，東莞的大學數目更多，因為本身從事科技行業，所在城市的大學數目是非常重要的。

鄧文俊認為，東莞在科技方面很有發展空間，雖然廣州、深圳有很多高新企業，但對創業者來說，壓力是非常大的，競爭力較低。而東莞看起來沒有IT部分在這邊，但代表它背後有很大的潛力空間，如果願意在這塊花時間開發資源，相信可以拿到很大的市場份額，他因此選擇在這邊創業。

我們與我文化傳媒聯合創辦人何靜雯表示，東莞「有家的感覺」，這裡也是個文化融合的地方，每個鎮街都有獨特文化，文化融洽性強。很多地方能融合年輕人的潮流想法，所以這個地方是比較「潮」的。

中源利珉環保科技（東莞）創辦人關智鍵表示，目前從事環保科技，是家族第三代，致力將多種類型的垃圾透過科技，製造成不同的產品。來東莞差不多一年，當初選擇來這邊打拚，因為「覺得東莞是一個很好的地方」，他並認為，大灣區是一個很好的機遇。