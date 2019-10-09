買方觀望 大陸樓市旺季不旺

2019-10-09 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國大陸傳統樓市旺季「金九銀十」的光芒正在變暗，大陸樓市持續出現「旺季不旺」情況。中國指數研究院8日發布的數據顯示，2019年9月，中國大陸100個城市（新建）住宅平均價格為每平方米15051元人民幣，環比上漲0.31%，漲幅較上月收窄0.06個百分點。深圳、廣州購房者觀望情緒濃厚。

中新社報導，環比漲幅趨緩的同時，房價環比上漲的城市數量也有所減少。9月份，64個城市房價環比上漲，30個城市環比下跌，6個城市與上月持平。與上月相比，9月份價格環比上漲的城市數量減少5個；房價環比下跌的城市數量增加1個。

房價走勢平穩與樓市調控政策的持續密集發布有關。中原地產研究中心統計數據顯示，9月房地產相關調控政策發布48次，雖然少於8月的60次和7月的56次，但仍處於較高水平。2019年以來，全大陸房地產調控政策發布逾400次，密集程度創新高。

具體來看，房地產金融政策保持收緊態勢。當月，中國銀保監會表示要遏制房地產金融泡沫化傾向，守住不發生系統性風險的底線。此外，官方規定，房貸利率由參考基準利率變為參考LPR（貸款市場報價利率），雖參考的基準改變，但利率水平不降。

從供需來看，中指院報告顯示，9月重點城市整體推盤量較上月略增；需求方面，市場整體銷售表現平淡，深圳、廣州、天津等多數城市購房者觀望情緒濃厚，去化率降低。

中原地產首席分析師張大偉指出，樓市「金九銀十」備受關注，是因為在歷史上9月和10月份的銷量曾經占據全年樓市銷量最重要一部分。不過，隨氣候變化、混凝土對溫度要求的變化，以及房地產調控政策對市場周期的影響，近年來，樓市淡旺季已不甚分明。

另外，「十一」7天長假也使得一二線城市很難再有明顯的購房潮。過去兩年，「金九銀十」也未出現明顯的銷售增長。

展望未來，中指院表示，各地將繼續圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」的總目標，不斷推進「一城一策」實施方案，在保持政策穩定性基礎上，及時應對市場出現的新情況。同時，房企融資環境將維持收緊態勢，年內房地產市場將呈低頻波動、平穩發展趨勢。