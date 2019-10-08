親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

上證指數10月開門紅

2019-10-08 19:03聯合報 記者李仲維/即時報導

今（8）日是A股10月首個交易日，也是第四季首個交易日，市場表現平穩，主要股指互有漲跌。其中，具有代表性的上證指數「開門紅」。

截至收盤，上證指數報2,913點，漲幅0.29%，成交1,520億元(人民幣，下同)；深證成指報9,474點，漲幅0.3%，成交2,211億元；中小板指報5,984點，跌0.23%；創業板指報1,616點，跌0.67%。

中新社援引東北證券分析師沈正陽表示，今天A股整體表現平穩，主要是因為A股休市期間，包括美股等週邊市場先抑後揚，未出現較大跌幅，同時近期外資持續流入A股，也提振市場信心，帶動滬指開門紅。

據統計，截至9月，今年通過滬深港通流入A股的境外資金累計淨流入逾1,800億元。其中，9月的淨流入金額更是創單月歷史新高。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，境外資金流入A股9月剛剛創造單月淨流入的歷史紀錄，而未來A股有望進一步吸引更多外資，特別是考慮到11月MSCI(明晟公司)納入A股的比例有望再次擴大。隨著A股更廣泛納入MSCI等國際知名指數，外資對A股的配置需求有望進一步增加，將有利於提振A股。

香頌資本執行董事沈萌分析，10月內有多個重要經貿事件及會議，包括第13輪中美經貿高級別磋商、十九屆四中全會等，對行情的影響較大，A股走勢可能也會隨著相關事件的進展而波動。

今（8）日是A股10月首個交易日，也是第四季首個交易日。中新社資料照片
今（8）日是A股10月首個交易日，也是第四季首個交易日。中新社資料照片
分享

外資MSCI人民幣
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-08 13:49

A股復市高開 鋼鐵石油股靠穩

2019-10-08 09:57

港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所

2019-10-08 09:41

陸打影子銀行 半年縮水1.7兆

2019-10-08 02:13

「市場在大陸」 漁業大老帶台生西進

2019-10-08 02:13

陸十一長假 消費成長創新低！

2019-10-08 00:05

陸影子銀行資產縮水

2019-10-07 23:29

十一長假支付寶境外交易額 創新高

2019-10-07 23:29

滙豐銀全球將裁1萬人

2019-10-07 23:29

陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高

2019-10-07 19:54

半年縮水7.5兆！大陸影子銀行資產規模創3年新低

2019-10-07 10:10

大陸9月外匯存底3.09兆美元 連10月增持黃金

2019-10-07 09:58

陸公司債再襲來！2020將現債券違約潮

2019-10-07 09:26

福建加快推動5G 支持對台合作

2019-10-07 02:09

夜遊廣州 人潮帶進錢潮

2019-10-07 02:09

黃金周 2大消費亮點引關注

2019-10-07 02:08

小企融資難 陸加強「信易貸」

2019-10-07 02:08

陸前8月基礎設施 投資增速回升

2019-10-07 02:08

北京瞭望／意外竄出的兩大網紅

2019-10-07 00:52

兩岸微流行／代扔、代長胖…懶人經濟當道

2019-10-06 23:42

港交所傳加價併倫交所

2019-10-06 23:25

大陸十一境內旅遊 創雙高

2019-10-06 23:23

陸企人物／以變應萬變 她在書店賣「可能」

2019-10-06 13:53

大陸十一長假後 A股九族群勝算高

2019-10-06 00:34

恒地李兆基 捐地挺港青

2019-10-05 23:34

阿里入股印度外賣平台

2019-10-05 02:51

丸美躍大陸美妝第一股

2019-10-05 02:51

高盛報告推演金融戰 美資金撤離陸股至少需半年

2019-10-05 02:51

倫交所促港交所增聘金 才願參與交易

2019-10-05 02:51

精博台商專欄／台商資金匯回 四點不漏

2019-09-25 00:10
看更多

熱門文章

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑

2019-10-08 10:09

不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文

2019-10-08 14:32

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課

2019-10-08 08:48

新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍

2019-10-08 09:10

回應火箭隊風波 陸外交部：不瞭解中國民意是行不通的

2019-10-08 15:53

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

台大連儂牆遭毀損 陸觀光客遭限制出境

2019-10-07 20:39

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20

香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞

2019-10-07 23:29

傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法

2019-10-08 10:35

談及香港 李顯龍：港府需積極解決潛在社會問題

2019-10-07 23:57

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

禁蒙面法第3天 港抗爭不停

2019-10-08 00:05

陸十一長假 消費成長創新低！

2019-10-08 00:05

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

10月前6天訪港遊客降5成 林鄭：多行業進寒冬

2019-10-08 14:43

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂

2019-10-08 12:18

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

回擊彭定康 林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰

2019-10-08 13:12

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-08 13:49

港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所

2019-10-08 09:41

火箭隊事件 分析指中國炒作愛國主義會自傷

2019-10-08 14:35

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

法國籲港府克制 陸使館批虛偽：應具同理心

2019-10-08 11:32

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

「市場在大陸」 漁業大老帶台生西進

2019-10-08 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top