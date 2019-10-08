上證指數10月開門紅

2019-10-08 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



今（8）日是A股10月首個交易日，也是第四季首個交易日，市場表現平穩，主要股指互有漲跌。其中，具有代表性的上證指數「開門紅」。

截至收盤，上證指數報2,913點，漲幅0.29%，成交1,520億元(人民幣，下同)；深證成指報9,474點，漲幅0.3%，成交2,211億元；中小板指報5,984點，跌0.23%；創業板指報1,616點，跌0.67%。

中新社援引東北證券分析師沈正陽表示，今天A股整體表現平穩，主要是因為A股休市期間，包括美股等週邊市場先抑後揚，未出現較大跌幅，同時近期外資持續流入A股，也提振市場信心，帶動滬指開門紅。

據統計，截至9月，今年通過滬深港通流入A股的境外資金累計淨流入逾1,800億元。其中，9月的淨流入金額更是創單月歷史新高。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，境外資金流入A股9月剛剛創造單月淨流入的歷史紀錄，而未來A股有望進一步吸引更多外資，特別是考慮到11月MSCI(明晟公司)納入A股的比例有望再次擴大。隨著A股更廣泛納入MSCI等國際知名指數，外資對A股的配置需求有望進一步增加，將有利於提振A股。